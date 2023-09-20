Платежки жителей Днепра станут меньше: снижена минимальная плата за распределение газа

Но есть нюанс.

Прежде всего, это касается украинцев, полностью или частично отрезанных от газа.

Как сообщает НКРЭКУ, с 1 октября при расчете размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, у которых газоснабжение прекращено полностью или частично, будут учитываться только неопломбированные газовые приборы.

НКРЭКУ отмечает, что теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно газовое оборудование потребителя, которое функционирует и не было опломбировано.

Эти изменения повлияют на потребителей, у которых в течение предыдущего газового года (октябрь 2022 – сентябрь 2023) потребление было на минимальном уровне. Они могут платить меньше.

В качестве примера в НКРЭКУ привели платежку потребителя в Черновицкой области, у которого опломбированы отопительный прибор и водонагреватель. Если раньше ежемесячный платеж за распределение газа составлял 52,07 грн., то теперь потребитель будет платить 6,47 грн. За год получится – 547,25 грн.

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