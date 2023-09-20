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Платіжки мешканців Дніпра стануть меншими: знижено мінімальну плату за розподіл газу

Сьогодні 21:59
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Але є нюанс.

Новости Днепра про Платіжки мешканців Дніпра стануть меншими: знижено мінімальну плату за розподіл газу

Як повідомляє НКРЕКП, з 1 жовтня при розрахунку розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, у яких газопостачання припинене повністю чи частково, враховуватимуть лише неопломбовані газові прилади.

НКРЕКП зазначає, що відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно газове обладнання споживача, яке функціонує та не було опломбоване. 

Ці зміни повпливають на споживачів, у яких протягом попереднього газового року (жовтень 2022 – вересень 2023) споживання було на мінімальному рівні. Вони можуть платити менше. 

Як приклад в НКРЕКП навели платіжку споживача у Чернівецькій області, в якого опломбовані опалювальний прилад та водонагрівач. Якщо раніше щомісячний платіж за розподіл газу становив 52,07 грн, то тепер споживач платитиме 6,47 грн. За рік вийде – 547,25 грн.

Новости Днепра про Платіжки мешканців Дніпра стануть меншими: знижено мінімальну плату за розподіл газу

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Новости Днепра про Платіжки мешканців Дніпра стануть меншими: знижено мінімальну плату за розподіл газуУкраїнська Новости Днепра про Платіжки мешканців Дніпра стануть меншими: знижено мінімальну плату за розподіл газуРусский

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