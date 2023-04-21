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Планируйте маршрут: как в Днепре будет работать транспорт 21 апреля

Сегодня 07:15
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21 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: как в Днепре будет работать транспорт 21 апреля

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 721 автобус (из них 115 – большой вместимости).

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