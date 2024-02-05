Первые 16-этажки в Днепре: в сети показали уникальные фото со строительства на Солнечном 50 лет назад

Первым небоскребом Днепра считается 19-этажный дом по улице Вернадского, который в народе до сих пор называют «Домом книги». Такое название он получил через магазин, который размещался там в советские времена. А вот первые жилые 16-этажки в Днепре появились на жилом массиве Солнечный.
В 2024 году многоэтажкам на Солнечной Набережной исполнится 50 лет. В честь полувекового юбилея в сети напомнили историю строительства домов и поделились интересными фотографиями.
Фото опубликовали в Facebook-сообществе «Солнечный Днепр».
Считается, что строить дома начали по проекту панельной 16-этажки из Владивостока.
Строили быстро, как было в то время в Союзе, работали постоянно два крана. В сутки могли поставить три этажа. Дома были новинкой для Днепропетровска. В 1974 году все 4 дома уже были построены. Проект также предполагалось построить еще четыре, – рассказывает горожанин Василий Галушка.
Многие думают, что строить начали с первого дома №14, но это не так, утверждает днепрянин. К строительству приступили начиная со здания №44, где сейчас расположен Сбербанк.
Скорее всего, это первая построенная 16-этажка в Днепропетровске. Далее дом №34 (АТБ) и №14. Последним был дом №60, – замечает горожанин.
В то же время в 1970-х начали строить похожие многоэтажки на Победе, но они отличались дизайном балконов.
Несколько лет понадобилось, чтобы построить пристройки к многоэтажкам.
Далее фото новых домов, появившихся в Днепре полвека назад.
На фото видны краны, которые тогда работали в две смены.
На фото можно увидеть, как выглядели многоэтажки на аэроснимках в 1974 и 1979 годах.
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