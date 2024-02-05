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Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

Сьогодні 14:47
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У мережі показали як півстоліття тому будували 16-поверхівки на ж/м Сонячний у Дніпрі.

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

Першим хмарочосом Дніпра вважається 19-поверховий будинок на вулиці Вернадського, який у народі досі називають “Будинком книги”. Таку назву він отримав через магазин, який розташовувався там у радянські часи. А ось перші житлові 16-поверхівки у Дніпрі з’явилися на житловому масиві Сонячний.

У 2024 році багатоповерхівкам на Сонячній Набережній виповниться 50 років. На честь півстолітнього ювілею у мережі нагадали історію будівництва будинків та поділилися цікавими світлинами.

Фото опублікували в Facebook-спільноті “Сонячний Дніпро”. 

Вважається, що будувати будинки почали за проєктом панельної 16-поверхівки з Владивостоку.

Будували швидко, як було на той час у Союзі, працювали постійно два крани. За добу могли поставити три поверхи. Будинки були новинкою для Дніпропетровська. У 1974 всі 4 будинки вже були побудовані. Проєкт також передбачалося побудувати ще чотири, – розповідає містянин Василь Галушка. 

Багато хто думає, що будувати почали з першого будинку №14, але це не так, стверджує дніпрянин. Будівництво розпочали будинком №44, де зараз розташований Ощадбанк.

Швидше за все це перша збудована 16-поверхівка в Дніпропетровську. Далі будинок №34 (АТБ), і №14. Останнім був будинок №60, – зауважує містянин.

Водночас у 1970-х почали зводити схожі багатоповерхівки на Перемозі, але вони відрізнялися дизайном балконів. 

Декілька років знадобилося аби збудувати прибудови до багатоповерхівок. 

Далі фото новеньких будинків, які з’явилися у Дніпрі півстоліття тому.

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

На фото видно крани, які працювати у дві зміни.

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

На фото можна побачити, як виглядали багатоповерхівки на аерознімках у 1974 та 1979.

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років тому

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Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років томуУкраїнська Новости Днепра про Перші 16-поверхівки у Дніпрі: у мережі показали цікаві фото з будівництва на Сонячному 50 років томуРусский

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