Перепутали: в Днепре неизвестные украли мешок с навозом

На днях в Днепре произошла курьезная история. По словам днепрянки Ирины, она заказала мешок с перегноем, чтобы рассыпать удобрение на клумбе с цветами. На следующий день ее муж привез мешок с коровьим навозом и оставил под балконом, надеясь, что никто не украдет.
Однако утром горожане обнаружили, что мешок исчез.
Я выиграла. Муж так и сказал: «Говно вопрос!» Привез, выгрузил мешок навоза (коровьего). А он тяжелый (вдруг вы не знаете). Не знаю, сколько весит, но занятия не для девочек… Выгрузили все это добро под балконом и удалились. А утром я прихожу разбрасывать все это «сокровище» пахнущего дачника, а его нет, — рассказывает Ирина.
По словам женщины, перегной лежал в мешке из-под муки, поэтому вероятнее всего воры украли его с надеждой потом напечь хлеба.
И тут в памяти всплывает наш диалог с мужем:
⁃ А ты не боишься, что украдут?
⁃ Кому чужое говно нужно?
В комментариях днепряне делятся своими курьезными случаями. По словам горожан, кто-то недавно украл… скошенную газонную траву.
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