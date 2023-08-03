Переплутали: у Дніпрі невідомі поцупили мішок з гноєм

У Дніпрі злодії поцупили перегній.

Днями в Дніпрі сталася курйозна історія. За словами дніпрянки Ірини, вона замовила мішок з перегноєм, щоб розсипати добриво на клумбі з квітами, щоб рослини краще росли. Наступного дня її чоловік привіз мішок з коров’ячим гноєм та залишив під балконом, сподіваючись, що ніхто не його не вкраде.

Проте зранку містяни виявили, що мішок зник.

Я перемогла. Чоловік так і сказав: “Гівно питання!” Привіз, вивантажив мішок гною (коров’ячого). А він важкий (раптом ви не знаєте). Не знаю, скільки важить, але заняття не для дівчаток… Вивантажили все це добро під балконом і піти пішли. А вранці я приходжу розкидати весь цей «скарб» дачника, що пахне, а його немає, – розповідає Ірина.

За словами жінки, перегній лежав у мішку з-під борошна, тому найімовірніше крадії поцупили його з надією потім напекти хліба.

І тут у пам’яті спливає наш діалог із чоловіком:

⁃ А ти не боїшся, що вкрадуть?

⁃ Кому чуже гівно потрібне?

У коментарях дніпряни діляться своїми курйозними випадками. За словами містян, хтось нещодавно поцупив … скошену газонну траву.

Читайте також:

Українська

Автор: