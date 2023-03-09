Перепрофилирование: теперь вместо «обычных» болезней врачи Днепра занимаются боевыми травмами

В одной из больниц Днепра ранее лечили только гражданских с бытовыми травмами, но с началом военных действий он перепрофилировался на военные травмы.

С прошлого года медучреждение приняло тысячу пациентов с передовой.

Сначала работали только с пулевыми ранениями, а теперь знают, как бороться с обломочными, минно-взрывными и другими военными травмами.

Военнослужащий ВСУ Олег рассказал, что на одном из направлений недавно получил множественное осколочное ранение от вражеского подствольного гранатомета и уже несколько дней лечится в Днепре.

Он год назад вступил в армию и с 27 февраля защищал Украину, и после лечения планирует вернуться на фронт, в свое подразделение.

В хирургическом отделении врачи вынуждены были приспособиться к новым реалиям ради спасения жизней военных. Пациенты здесь в основном не задерживаются. Для дальнейшего выздоровления их перевозят в тыловые больницы.

Источник: Факти

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