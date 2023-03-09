Перепрофілювання: тепер замість “звичайних” хвороб лікарі Дніпра займаються бойовими травмами

Від минулого року медзаклад прийняв тисячу пацієнтів з передової.
Спочатку працювали лише з кульовими пораненнями, а тепер знають, як боротися з уламковими, мінновибуховими та іншими військовими травмами.
Військовослужбовець ЗСУ Олег розповів, що на одному з напрямків нещодавно отримав множинне осколкове поранення від ворожого підствольного гранатомета і уже кілька днів лікується у Дніпрі.
Він рік тому вступив до війська і з 27 лютого захищав Україну, і після лікування планує повернутися на фронт, у свій підрозділ.
У хірургічному відділенні лікарі були вимушені пристосуватись до нових реалій заради порятунку життів військових. Пацієнти тут переважно не затримуються. Для подальшого одужання їх перевозять до тилових лікарень.
Джерело: Факти
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