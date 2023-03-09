На росії назвали нічний обстріл України “ударом відплати” та показали відео запуску ракет

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У Міністерстві оборони (читай – вбивства) рф заявили, що атакували Україну ракетами нібито у відповідь на події в Брянській області на початку березня. У зведенні МО рф масований обстріл України називають “ударом відплати”.

У відповідь на організовані 2 березня ц.р. київським режимом терористичні акції в Брянській області Збройними Силами російської федерації завдано масованого удару відплати. Високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування, в тому числі гіперзвуковим ракетним комплексом “Кинджал”, вражені ключові елементи військової інфраструктури України, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також об’єкти енергетики, що забезпечують їх. Мета удару досягнута. Всі призначені об’єкти вражені, – йдеться в повідомленні.

Хоча насправді росіяни знову атакували критичну інфраструктуру та житлові будинки.

А це відео запуску російських ракет по Україні:

Не пробачимо! Помстимося!

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