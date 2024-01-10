Переходил на «красный»: в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал

Сегодня, 10 января, в Днепре на улице Михаила Коцюбинского, напротив «Нового центра», произошла авария: там Mercedes сбил мужчину на регулируемом пешеходном переходе.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно, мужчина переходил улицу Коцюбинского на «красный» сигнал светофора. В этот момент Mercedes двигался со стороны улицы Шолом-Алейхема в сторону Нового моста на «зеленый». Легковушка задела горожанина крылом и зеркалом. После столкновения водитель автомобиля не остановился, а просто уехал.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, а водителя Mercedes ищет полиция.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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