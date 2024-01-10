Переходил на «красный»: в Днепре возле «Нового центра» Mercedes сбил мужчину и уехал

В Днепре и Украине продолжается мобилизация. Пока что военное положение в стране продлено до 14 февраля, но вполне понятно, что и после этой даты оно будет продолжено, а значит будет продлена и мобилизация. Часть военнообязанных могут получить бронь от мобилизации.

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