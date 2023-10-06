Переход на зимнее время в 2023 году: когда жителям Днепра переводить часы

Когда будем переводить часы на зимнее время в 2023 году – читайте в материале.
Переход на зимнее время проводят ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2023 году это 29 октября в 4:00 – стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. То есть, если на часах 4:00, то следует поставить 3:00. Таким образом, утром 29 октября мы будем спать на час дольше.
Компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы переходят на новое время автоматически, переводить их не нужно. Но старые мобильные телефоны и механические часы нужно будет настроить самим.
Как влияет перевод часов на организм и как себя к этому подготовить
Осенью перевод часов воспринимается организмом немного легче, ведь появляется возможность на один час поспать дольше. Однако адаптироваться под новое время все же придется. Для этого вам помогут следующие простые действия:
Читайте также:
Автор:
Не простим!
В четверг, 5 октября, в Днепре на улице Владимира Вернадского…
В Днепре демонтировали шесть шлагбаумов, через которые не могли проехать…
Производительная ночь выдалась у пограничников в Одесской области.
Вчера, 5 октября, в Каменском на улице Харьковская горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома.
Не простим!
Без паники – все под контролем!
Вечная слава!
Ночью оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Подготовьтесь!
В четверг, 5 октября, в Днепре на улице Владимира Вернадского горела квартира в пятиэтажном доме.
Зонт сегодня не понадобится!
Отключений очень много.
Вероятно, мужчина хотел покончить с собой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!