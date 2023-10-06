Переход на зимнее время в 2023 году: когда жителям Днепра переводить часы

Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время. Это нужно, чтобы сбалансировать биологическое и календарное время, а также для экономии электроэнергии.

Когда будем переводить часы на зимнее время в 2023 году – читайте в материале.

Переход на зимнее время проводят ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2023 году это 29 октября в 4:00 – стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. То есть, если на часах 4:00, то следует поставить 3:00. Таким образом, утром 29 октября мы будем спать на час дольше.

Компьютеры, планшеты, смартфоны и умные часы переходят на новое время автоматически, переводить их не нужно. Но старые мобильные телефоны и механические часы нужно будет настроить самим.

Как влияет перевод часов на организм и как себя к этому подготовить

Осенью перевод часов воспринимается организмом немного легче, ведь появляется возможность на один час поспать дольше. Однако адаптироваться под новое время все же придется. Для этого вам помогут следующие простые действия:

нормализуйте свой сон за неделю до перевода;

почаще гуляйте на свежем воздухе, отдыхайте;

не допускайте сильного стресса;

лучше следите за питанием.

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