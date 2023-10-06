Перехід на зимовий час 2023 року: коли мешканцям Дніпра переводити годинники

Традиційно щоосені Україна переходить на зимовий час. Це потрібно, щоби збалансувати біологічний і календарний час, а також заради економії електроенергії.

Коли будемо переводити годинники на зимовий час 2023 року – читайте в матеріалі.

Перехід на зимовий час проводять щорічно в останню неділю жовтня. 2023 року це 29 жовтня о 4:00 – стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Тобто, якщо на годиннику 4:00, то слід поставити 3:00. Таким чином, вранці 29 жовтня ми спатимемо на 1 годину довше.

Комп’ютери, планшети, смартфони та розумні годинники переходять на новий час автоматично, їх переводити не потрібно. Але старі мобільні телефони та механічні годинники потрібно буде налаштувати самим.

Як впливає переведення годинника на організм та як себе до цього підготувати

Восени переведення годинників сприймається організмом трішки легше, адже з’являється можливість на одну годину довше поспати. Однак адаптуватися під новий час все ж доведеться. Для цього вам допоможуть такі прості дії:

нормалізуйте свій сон за тиждень до переведення;

частіше гуляйте на свіжому повітрі, відпочивайте;

не допускайте сильного стресу;

краще стежте за харчуванням.

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