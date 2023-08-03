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  • Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Сегодня 14:58
просмотров

Днепрянину удалось снять жуткий гриб.

Новости Днепра про Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющий

Днепрянин Константин недавно наткнулся на странный гриб, пугающий своим внешним видом. Точную локацию мужчина не раскрывает, но опубликовал фото диковинки.

А что я нашел? – спрашивает днепрянин.

На фото выше — гриб Цветохвестник Арчера, который в народе прозвали «пальцами дьявола». Внешне он напоминает морскую звезду или осьминога. Именно поэтому во многих странах его название ассоциируется с этим морским обитателем или каракатицей. Что интересно, он меняет свой внешний вид в течение жизни. Молодой плод похож на грушу или яблоко и покрыт белым перидием. Позже из тела гриба вырастают «щупальца», которые окрашиваются в красный цвет.

В зрелом возрасте распускает свои лопасти и окончательно становится похож на осьминога или цветок. Цветовестник пугает не только внешним видом, но и запахом. Зрелые грибы пахнут падалью, поэтому притягивают мух, которые затем разносят споры гриба.

Когда гриб отмирает, он снова белеет и начинает напоминать руку мертвеца, которая вылезает из-под земли. Именно поэтому его прозвали «пальцами дьявола».

В Украине занесен в Красную Книгу. Весьма редок, встретить его можно в западных регионах, и то не везде. Родина цветовестника – Австралия и Тасмания, а вот Европа ему не очень нравится.

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Новости Днепра про Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющийУкраїнська Новости Днепра про Пальцы дьявола: житель Днепра нашел жуткий гриб, похожий на осьминога и противно воняющийРусский

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