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Пальці диявола: житель Дніпра знайшов моторошний гриб, який схожий на восьминога та гидко тхне

Сьогодні 14:58
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Дніпрянину вдалося зазняти моторошний гриб.

Новости Днепра про Пальці диявола: житель Дніпра знайшов моторошний гриб, який схожий на восьминога та гидко тхне

Дніпрянин Констянтин нещодавно наткнувся на дивний гриб, який лякає своїм зовнішнім виглядом. Точну локацію чоловік не розкриває, але опублікував фото дивини. 

А що я знайшов? – питає дніпрянин. 

На фото вище – гриб Квітохвісник Арчера, який в народі прозвали “пальцями диявола”. Зовні він нагадує морську зірку або восьминога. Сам тому в багатьох країнах його назва асоціюється з цим морським мешканцем чи каракатицею. Що цікаво, він змінює свій зовнішній вигляд протягом життя. Молодий плід схожий на грушу чи яблуко та вкритий білим перидієм. Пізніше з тіла гриба виростають “щупальця”, які забарвлюються в червоний колір. 

У зрілому віці розпускає свої лопаті та остаточно стає схожим на восьминога чи квітку. Квітохвісник лякає не тільки зовнішнім виглядом, а й запахом. Зрілі гриби пахнуть падлом, тому притягують мух, які потім розносять спори гриба.

Коли гриб відмирає, тоді він знову біліє та починає нагадувати руку мерця, яка вилазить з-під землі. Тож саме тому його прозвали “пальцями диявола”.

В Україні занесений до Червоної Книги. Досить рідкісний, зустріти його можна в західних регіонах, і то не всюди. Батьківщина квітохвісника – Австралія та Тасманія, а ось Європа йому не дуже подобається. 

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Новости Днепра про Пальці диявола: житель Дніпра знайшов моторошний гриб, який схожий на восьминога та гидко тхнеУкраїнська Новости Днепра про Пальці диявола: житель Дніпра знайшов моторошний гриб, який схожий на восьминога та гидко тхнеРусский

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