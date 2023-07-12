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Отключение света в Днепре: ситуация с электроснабжением 12 июля

Сегодня 09:30
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Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила о проведении плановых работ. Поэтому жители некоторых улиц в Днепре останутся без электроэнергии.

Новости Днепра про Отключение света в Днепре: ситуация с электроснабжением 12 июля

Где не будет света:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 51;
  • ул. Макарова: 2, 2А, 4, 4А.

Электроэнергия будет отсутствовать в период с 08:00 до 17:00.

Всю информацию об отключении света частной энергетической компанией ЦЭК можно найти в телеграмм-канале предприятия – https://t.me/cek_info.

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