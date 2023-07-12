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Новини Відключення світла в Дніпрі: ситуація із електропостачанням 12 липня
Відключення світла в Дніпрі: ситуація із електропостачанням 12 липня
Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомила про проведення планових робіт. Через це мешканці деяких вулиць у Дніпрі залишаться без електроенергії.
Де не буде світла:
вул. Дмитра Кедріна: 51;
вул. Макарова: 2, 2А, 4, 4А.
Електроенергія буде відсутня в період з 08:00 до 17:00.
Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства –
https://t.me/cek_info.
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Українська Русский Надежда Захарченко
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