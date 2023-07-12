Террористическая атака по Украине: что происходит на фронте сегодня

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БПЛА. Также нашими защитниками было уничтожено 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

За прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и произвел 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Ветеринарного Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Николаевка Черниговской области; Сопич, Ромашково Сумской области и Стрелка, Ветеринарное, Стоевка и Сотницкий Казачок Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районах населенных пунктов Подолы, Кучеровка и Кисловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка, Невское Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Южное и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка и города Авдеевка. В то же время, оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Бердичи, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Константиновка, Марьинка, Победа и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе. Нанес авиационные удары возле Одрадного, Сторожевого, Ровно и Макаровки. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Благодатное, Макаровка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов Запорожской области и Золотая Балка, Молодежное Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Полтавка, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львове, Инженерное, Токаревка Херсонской области и Херсон, а также Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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