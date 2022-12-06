Отдых на зимние праздники: ждать ли жителям Днепра дополнительных выходных

Обычно в Украине на новогодние праздники вводятся дополнительные выходные. Однако в этом году в связи с введением военного положения украинцы будут отдыхать меньше.

Об этом сообщается в законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

В мирное время у днепрян зимой было бы 3 дополнительных выходных дня: 26 декабря (перенос с 25 декабря, Рождество), 2 января (перенос с 1 января, Новый год) и 9 января (перенос с 7 января, Рождество).

Тем не менее принятым в марте законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» были отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего. Не будет действовать и распоряжение Кабмина «О переносе рабочих дней в 2022 году».

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