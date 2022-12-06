Відпочинок на зимові свята: чи чекати жителям Дніпра на додаткові вихідні

Про це повідомляється у законі “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.
У мирний час у дніпрян взимку було б 3 додаткові вихідні дні: 26 грудня (перенесення з 25 грудня, Різдво), 2 січня (перенесення з 1 січня, Новий рік) та 9 січня (перенесення з 7 січня, Різдво).
Проте ухваленим у березні законом “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” було скасовано всі святкові дні, а також перенесення вихідного дня на наступний після святкового чи неробочого. Не діятиме і розпорядження Кабміну “Про перенесення робочих днів 2022 року”.
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