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Відпочинок на зимові свята: чи чекати жителям Дніпра на додаткові вихідні

Сьогодні 07:15
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Зазвичай в Україні на новорічні свята вводяться додаткові вихідні. Однак цього року у зв'язку із запровадженням військового стану українці відпочиватимуть менше. 

Новости Днепра про Відпочинок на зимові свята: чи чекати жителям Дніпра на додаткові вихідні

Про це повідомляється у законі “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

У мирний час у дніпрян взимку було б 3 додаткові вихідні дні: 26 грудня (перенесення з 25 грудня, Різдво), 2 січня (перенесення з 1 січня, Новий рік) та 9 січня (перенесення з 7 січня, Різдво).

Проте ухваленим у березні законом “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” було скасовано всі святкові дні, а також перенесення вихідного дня на наступний після святкового чи неробочого. Не діятиме і розпорядження Кабміну “Про перенесення робочих днів 2022 року”.

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Новости Днепра про Відпочинок на зимові свята: чи чекати жителям Дніпра на додаткові вихідніУкраїнська Новости Днепра про Відпочинок на зимові свята: чи чекати жителям Дніпра на додаткові вихідніРусский

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