Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Люди воюють з ядерними ракетоносцями, нелюди бомблять трансформатори”: мер Дніпра про різницю між нами та росіянами

“Люди воюють з ядерними ракетоносцями, нелюди бомблять трансформатори”: мер Дніпра про різницю між нами та росіянами

Сьогодні 18:05
просмотров

Росіяни продовжують воювати із цивільними.

Новости Днепра про

Вкотре, не маючи переваг на полі бою, окупанти обстрілюють інфраструктуру нашої країни. Сьогодні ворог випустив понад 70 ракет, більше 60 з них наші військові збили.

Мер Дніпра Борис Філатов написав, у чому різниця між нами та росіянами.

У той час, коли люди воюють з ядерними ракетоносцями та військовою інфраструктурою, нелюди бомблять трансформатори, щоб позбавити цивільних тепла та води. От у чому між нами різниця. Два світи. Людей та людожерів. І ці світи ніколи вже не перетнуться, – написав Борис Філатов.

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 43-річний військовий із Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:53
    Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 43-річний військовий із Дніпропетровщини

    Вічна слава!

    На Дніпропетровщині знеструмлено насосні станції одного з водоканалів: де немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:44
    На Дніпропетровщині знеструмлено насосні станції одного з водоканалів: де немає води

    Сьогодні російські війська знову завдали масованого ракетного удару по Україні.

    “Земля кругла”: в ОП прокоментували вибухи на російських авіабазах під Саратовом та Рязанню
    новини України
    Сьогодні 17:06
    “Земля кругла”: в ОП прокоментували вибухи на російських авіабазах під Саратовом та Рязанню

    У ніч на 5 грудня на авіабазі в Енгельсі Саратовської…

    Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, – Лукашук
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:20
    Будьте в укриттях, велика загроза ракетного удару, – Лукашук

    У Дніпрі та області о 12:47 оголосили повітряну тривогу.

    Наверх