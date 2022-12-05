“Люди воюють з ядерними ракетоносцями, нелюди бомблять трансформатори”: мер Дніпра про різницю між нами та росіянами

Росіяни продовжують воювати із цивільними.

Вкотре, не маючи переваг на полі бою, окупанти обстрілюють інфраструктуру нашої країни. Сьогодні ворог випустив понад 70 ракет, більше 60 з них наші військові збили.

Мер Дніпра Борис Філатов написав, у чому різниця між нами та росіянами.

У той час, коли люди воюють з ядерними ракетоносцями та військовою інфраструктурою, нелюди бомблять трансформатори, щоб позбавити цивільних тепла та води. От у чому між нами різниця. Два світи. Людей та людожерів. І ці світи ніколи вже не перетнуться, – написав Борис Філатов.

Читайте також:

Українська

Автор: