“Люди воюють з ядерними ракетоносцями, нелюди бомблять трансформатори”: мер Дніпра про різницю між нами та росіянами

Вкотре, не маючи переваг на полі бою, окупанти обстрілюють інфраструктуру нашої країни. Сьогодні ворог випустив понад 70 ракет, більше 60 з них наші військові збили.
Мер Дніпра Борис Філатов написав, у чому різниця між нами та росіянами.
У той час, коли люди воюють з ядерними ракетоносцями та військовою інфраструктурою, нелюди бомблять трансформатори, щоб позбавити цивільних тепла та води. От у чому між нами різниця. Два світи. Людей та людожерів. І ці світи ніколи вже не перетнуться, – написав Борис Філатов.
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