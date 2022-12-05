Світла пам’ять: у бою за Україну загинув 43-річний військовий із Дніпропетровщини

У бою за Україну, свободу та вільне життя для всіх українців загинув військовий із Дніпропетровської області Каплін Олексій. Йому було 43 роки.
Про це повідомляє Криворізька районна державна адміністрація.
Олексій з перших днів війни зі зброєю в руках відстоював право нашого народу жити вільно. Односельці знали його як добру, щиру та відкриту людину, патріотичного і мужнього чоловіка – такого, якого можна сміливо назвати Героєм.
Висловлюємо щирі співчуття родині, рідним і близьким полеглого захисника. Світла пам’ять!
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