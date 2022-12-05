Дніпряни стверджують, що купили в “АТБ” чай із сюрпризом (ФОТО)

Як вони пишуть у соціальній мережі, коли прийшли додому та відкрили напій, виявили сюрприз: пакетики чаю і сама коробочка покрилися пліснявою.
Дніпряни зазначають, що чек викинули, але все одно вирішили віднести чай у магазин. Там покупцям сказали, що нічим допомогти не можуть!
Тому, щоб уникнути подібних неприємних ситуацій, зберігайте чек!
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