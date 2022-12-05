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Дніпряни стверджують, що купили в “АТБ” чай із сюрпризом (ФОТО)

Сьогодні 19:58
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Містяни купили по знижці чай в "АТБ" на вулиці Маршала Малиновського.

Новости Днепра про Дніпряни стверджують, що купили в

Як вони пишуть у соціальній мережі, коли прийшли додому та відкрили напій, виявили сюрприз: пакетики чаю і сама коробочка покрилися пліснявою.

Новости Днепра про Дніпряни стверджують, що купили в

Новости Днепра про Дніпряни стверджують, що купили в

Дніпряни зазначають, що чек викинули, але все одно вирішили віднести чай у магазин. Там покупцям сказали, що нічим допомогти не можуть!

Тому, щоб уникнути подібних неприємних ситуацій, зберігайте чек!

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