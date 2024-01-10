От 80 до 700 грн: «Нафтогаз» показал, во сколько жителям Днепра обойдется третья платежка за газ

Днепряне с января получат новую платежку. Это будет третья квитанция. Теперь необходимо платить за сам потребленный газ, за его доставку и за содержание внутридомовых систем.
«Нефтегаз», которому принадлежат региональные филиалы «Газсети», показал стоимость новой услуги по обслуживанию внутридомовой системы. Это касается и жителей Днепра, которым предоставляет услуги Днепровский филиал «Газсети».
Сума, которую нужно оплатить, варьируется в зависимости от города и дома. Найти свой адрес можно ТУТ. Заметим, что ссылка ведет на файл Excel, так что без этого приложения увидеть информацию не получится.
К примеру, жители дома по адресу улица Аэродром, 5 в Днепре должны за год оплатить 737 гривен. А вот на бульваре Рубиновый, 10 эта сумма составляет 118 гривен. То есть чем больше квартир в доме, тем меньше будет платеж за обслуживание внутридомовых сетей.
Представители «Газсетей» должны раз в год осмотреть газопровод, проверить его на плотность, испытывать трубы под давлением, осмотреть газовое оборудование, при необходимости провести обслуживание запорных устройств.
Операторы на своих сайтах разместили график проведения техосмотров. С января по май в Днепре он будет ТАКИМ. Однако возможны изменения.
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