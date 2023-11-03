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  • Остров в заливе близ Днепра незаконно безвозмездно отдали в частные руки: в чем дело

Остров в заливе близ Днепра незаконно безвозмездно отдали в частные руки: в чем дело

Сегодня 12:42
просмотров

Громаде вернут остров в Самарском заливе, которые незаконно отдали в частные руки.

Новости Днепра про Остров в заливе близ Днепра незаконно безвозмездно отдали в частные руки: в чем дело

Земли Самарского залива незаконно передали в частную собственность, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Самарский залив – это озеро, на пересечении Новомосковского и Днепровского районов. Водоем образовался из-за затопления прибережья реки Самара и является частью Днепровского водохранилища.

Остров, расположенный в Самарском заливе, имеет особый статус. Участок суши со всех сторон окружен водой и не совмещен с береговой линией. Здесь запрещено проводить деятельность, которая может нанести ущерб экосистеме, а именно распахивать, застраивать земли и даже заниматься садоводством и огородничеством.

Правоохранители обнаружили факт незаконной передачи этих земель в частные руки. Земли были предоставлены для ведения личного крестьянского хозяйства. В суд прокуроры направили 30 исковых заявлений, чтобы вернуть эти участки в собственность Песчанской тергромады.

Как отметили в прокуратуре, стоимость 60 га земли оценили в 992 млн. грн.

Новости Днепра про Остров в заливе близ Днепра незаконно безвозмездно отдали в частные руки: в чем дело

Новости Днепра про Остров в заливе близ Днепра незаконно безвозмездно отдали в частные руки: в чем дело

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Новости Днепра про Остров в заливе близ Днепра незаконно безвозмездно отдали в частные руки: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про Остров в заливе близ Днепра незаконно безвозмездно отдали в частные руки: в чем делоРусский

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