Осталась груда камней: на Днепропетровщине вандалы изуродовали памятник архитектуры

В Днепропетровской области вандалы изуродовали памятник архитектуры "Екатеринославская миля". Она находилась в селе Волосское.

Так, вместо исторического обелиска, который был сложен из грубого камня в форме пирамиды, осталась обычная глыба.

Груду камней, которой сделали вандалы «Екатеринославскую милю», также разрисовали краской из баллончика.

Всего в области сохранилось две таких памятки. Одна из них была расположена в Волосском, а другая — в Днепре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: