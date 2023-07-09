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  • Залишилася груда каміння: на Дніпропетровщині вандали понівечили пам’ятку архітектури

Залишилася груда каміння: на Дніпропетровщині вандали понівечили пам’ятку архітектури

Сьогодні 10:57
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У Дніпропетровській області вандали понівечили пам’ятку архітектури “Катеринославська миля”. Вона знаходилася у селі Волоське.

Новости Днепра про Залишилася груда каміння: на Дніпропетровщині вандали понівечили пам'ятку архітектури

Так, замість історичного обеліска, який був складений із грубого каменю у формі піраміди, залишилася звичайна брила. 

Груду каміння, якою зробили вандали “Катеринославську милю”, також розмалювали фарбою із балончика.

Всього в області збереглося дві таких пам’ятки. Одна з них була розташована у Волоському, а інша – в Дніпрі. 

Новости Днепра про Залишилася груда каміння: на Дніпропетровщині вандали понівечили пам'ятку архітектури

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Новости Днепра про Залишилася груда каміння: на Дніпропетровщині вандали понівечили пам'ятку архітектуриУкраїнська Новости Днепра про Залишилася груда каміння: на Дніпропетровщині вандали понівечили пам'ятку архітектуриРусский

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