Залишилася груда каміння: на Дніпропетровщині вандали понівечили пам’ятку архітектури

У Дніпропетровській області вандали понівечили пам’ятку архітектури “Катеринославська миля”. Вона знаходилася у селі Волоське.

Так, замість історичного обеліска, який був складений із грубого каменю у формі піраміди, залишилася звичайна брила.

Груду каміння, якою зробили вандали “Катеринославську милю”, також розмалювали фарбою із балончика.

Всього в області збереглося дві таких пам’ятки. Одна з них була розташована у Волоському, а інша – в Дніпрі.

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