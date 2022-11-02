Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)

Она отметила, что птица домашняя, у нее есть владелец, который сейчас на фронте. Он оставил его на соседку, но та выпустила пернатого. Теперь орлана нужно вернуть, потому что есть много желающих забрать его ради наживы.
А в дикой природе птица не выживет, ей необходимо правильное питание.
Если вы увидите эту птицу, звоните по телефону – 068 788 09 15.
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Яна Юхименко
Автор:
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