Орлан, но не беспилотник: в Днепре разыскивают беглую птицу (ВИДЕО)

По словам Вероники, орлана сначала видели в Подгородном, а вчера на Тополе. Он посетил сотрудников АТБ. Его пробовали отловить, но не удалось, поэтому девушка обращается за помощью к днепрянам.

Она отметила, что птица домашняя, у нее есть владелец, который сейчас на фронте. Он оставил его на соседку, но та выпустила пернатого. Теперь орлана нужно вернуть, потому что есть много желающих забрать его ради наживы.

А в дикой природе птица не выживет, ей необходимо правильное питание.

Если вы увидите эту птицу, звоните по телефону – 068 788 09 15.