Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Победе неизвестные срубили «дерево-талисман»

Сегодня 16:08
просмотров

Срубили и бросили...

Новости Днепра про В Днепре на Победе неизвестные срубили «дерево-талисман»

На Набережной Победы (недалеко от «Макдональдса») кто-то срубил берёзу, которую более 15 лет назад высадили жители одной из «свечек».

Об этом сообщает журналист Dnepr.info.

По словам жильцов многоэтажки, дерево считалось своего рода талисманом. Из пяти берёзок, которые на этом месте когда-то высадили днепряне, прижилась только эта.

Сейчас дерево так и лежит на газоне.

Новости Днепра про В Днепре на Победе неизвестные срубили «дерево-талисман»

Новости Днепра про В Днепре на Победе неизвестные срубили «дерево-талисман»

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Победе неизвестные срубили «дерево-талисман»Українська Новости Днепра про В Днепре на Победе неизвестные срубили «дерево-талисман»Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью
    Новости Днепра
    Сегодня 15:23
    Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью

    Остался последний месяц осени, самый холодный, дождливый и «темный». Жители…

    Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим
    Новости Днепра
    Сегодня 15:20
    Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим

    К сведению водителей!

    Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda
    Новости Днепра
    Сегодня 14:46
    Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda

    Сегодня, 1 ноября, в Днепре на жилом массиве Победа произошла…

    В Днепре на Амурском мосту спасли самоубийцу
    Новости Днепра
    Сегодня 14:08
    В Днепре на Амурском мосту спасли самоубийцу

    В Днепре мужчина хотел прыгнуть с Амурского моста.

    Последние новости

    Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза, — нардеп
    Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы Нафтогаза, — нардеп

    Юрия Витренко уволили из Нафтогаза.

    Сегодня 15:26
    просмотров
    Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью
    Фентези, ужастик и романтическая мелодрама: ТОП-10 фильмов для просмотра осенью

    Остался последний месяц осени, самый холодный, дождливый и «темный». Жители Днепра меньше времени проводят на прогулке, и все больше находятся дома. Чтобы отвлечься и немного расслабится журналисты dnepr.info составили подборку «осенних» фильмов.

    Сегодня 15:23
    0
    просмотров
    Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим
    Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим

    К сведению водителей!

    Сегодня 15:20
    0
    просмотров
    Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda
    Авто разбито вдребезги: в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda

    Сегодня, 1 ноября, в Днепре на жилом массиве Победа произошла авария.

    Сегодня 14:46
    1
    просмотров
    В Днепре на Амурском мосту спасли самоубийцу
    В Днепре на Амурском мосту спасли самоубийцу

    В Днепре мужчина хотел прыгнуть с Амурского моста.

    Сегодня 14:08
    просмотров
    Стало известно, когда в Днепре начнется отопительный сезон
    Стало известно, когда в Днепре начнется отопительный сезон

    С сегодняшнего дня в квартирах днепрян должно стать тепло.

    Сегодня 13:45
    0
    просмотров
    В Днепре популярные троллейбусы на месяц сменили свои маршруты
    В Днепре популярные троллейбусы на месяц сменили свои маршруты

    В Днепре троллейбусы 3 и 15 будут курсировать по измененным маршрутам.

    Сегодня 13:23
    просмотров
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 1 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:59
    1
    просмотров
    В Днепре задержали мужчину, который корректировал вчерашние ракетные удары
    В Днепре задержали мужчину, который корректировал вчерашние ракетные удары

    Вчера, 31 октября, россияне снова атаковали Днепропетровскую область. Били по энергетической инфраструктуре.

    Сегодня 12:44
    0
    просмотров
    Жители Днепра жалуются на проблемы с «Киевстаром»: что произошло
    Жители Днепра жалуются на проблемы с «Киевстаром»: что произошло

    С самого утра жители Днепра жалуются на проблемы в работе Киевстара.

    Сегодня 12:42
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх