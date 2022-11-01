В Днепре на Победе неизвестные срубили «дерево-талисман»

На Набережной Победы (недалеко от «Макдональдса») кто-то срубил берёзу, которую более 15 лет назад высадили жители одной из «свечек».
Об этом сообщает журналист Dnepr.info.
По словам жильцов многоэтажки, дерево считалось своего рода талисманом. Из пяти берёзок, которые на этом месте когда-то высадили днепряне, прижилась только эта.
Сейчас дерево так и лежит на газоне.
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