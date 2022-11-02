Орлан, але не безпілотник: у Дніпрі розшукують птаха-втікача (ВІДЕО)

Учора на базі АТБ до співробітників прилетів орел. Як виявилося, це орлан і він має господаря.

Про це розповіла зоозахисниця Вероніка Конькова.

За словами Вероніки, орлана спочатку бачили в Підгородному, а вчора на Тополі. Він завітав до співробітників АТБ. Його пробували відловити, але не вдалося, тому дівчина звертається за допомогою до дніпрян.

Вона зазначила, що птах домашній, у нього є власник, який зараз на фронті. Він залишив його на сусідку, але та випустила пернатого. Тепер орлана треба повернути, тому що є багато охочих забрати його заради наживи.

А в дикій природі птах не виживе, йому необхідне правильне харчування.

Якщо ви побачите цього птаха, телефонуйте за номером – 068 788 09 15.

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