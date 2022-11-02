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Орлан, але не безпілотник: у Дніпрі розшукують птаха-втікача (ВІДЕО)

Сьогодні 11:25
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Учора на базі АТБ до співробітників прилетів орел. Як виявилося, це орлан і він має господаря.

Новости Днепра про Орлан, але не безпілотник: у Дніпрі розшукують птаха-втікача (ВІДЕО)

Про це розповіла зоозахисниця Вероніка Конькова.
 
За словами Вероніки, орлана спочатку бачили в Підгородному, а вчора на Тополі. Він завітав до співробітників АТБ. Його пробували відловити, але не вдалося, тому дівчина звертається за допомогою до дніпрян.
 
Вона зазначила, що птах домашній, у нього є власник, який зараз на фронті. Він залишив його на сусідку, але та випустила пернатого. Тепер орлана треба повернути, тому що є багато охочих забрати його заради наживи.
 
А в дикій природі птах не виживе, йому необхідне правильне харчування.
 
Якщо ви побачите цього птаха, телефонуйте за номером – 068 788 09 15.
 

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Новости Днепра про Орлан, але не безпілотник: у Дніпрі розшукують птаха-втікача (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Орлан, але не безпілотник: у Дніпрі розшукують птаха-втікача (ВІДЕО)Русский

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