Орлан, але не безпілотник: у Дніпрі розшукують птаха-втікача (ВІДЕО)

За словами Вероніки, орлана спочатку бачили в Підгородному, а вчора на Тополі. Він завітав до співробітників АТБ. Його пробували відловити, але не вдалося, тому дівчина звертається за допомогою до дніпрян.
Вона зазначила, що птах домашній, у нього є власник, який зараз на фронті. Він залишив його на сусідку, але та випустила пернатого. Тепер орлана треба повернути, тому що є багато охочих забрати його заради наживи.
А в дикій природі птах не виживе, йому необхідне правильне харчування.
Якщо ви побачите цього птаха, телефонуйте за номером – 068 788 09 15.
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