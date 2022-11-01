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  • Десяток операций и питания через вену: спасательница из Днепра рассказала о 7 месяцах лечения после атаки

Десяток операций и питания через вену: спасательница из Днепра рассказала о 7 месяцах лечения после атаки

Сегодня 17:40
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Пресс-секретарь днепровских спасателей Евгения Дудка рассказала о тяжелых семи месяцах реабилитации.

Новости Днепра про Десяток операций и питания через вену: спасательница из Днепра рассказала о 7 месяцах лечения после атаки

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, получившая тяжелое ранение при обстреле аэропорта 10 апреля, уже 5 месяцев лечится в Германии. Девушка пережила 11 сложных операций, впереди еще продолжительная реабилитация.

В своих соцсетях она поделилась своим опытом. Евгения говорит, что изначально была уверена, что сможет выжить. Девушка призналась, что 7 месяцев сложного лечения, питания только из-за вен и постоянных операций, что-то в ней изменили.

Стало тяжелее мечтать в будущее. Каждый день десять раз опускаются руки. Но я понимаю, что лучше не станет, если сдаваться и не бороться. Поэтому в одиннадцатый раз поднимаю свои руки и берусь себя лечить, — отметила Евгения.

Спасательница уже может ходить, правда пока только больничными коридорами.

Евгения призывает всех, кто тоже переживает трудные времена, не бояться иногда быть слабыми, однако постоянно искать причину бороться дальше.

Новости Днепра про Десяток операций и питания через вену: спасательница из Днепра рассказала о 7 месяцах лечения после атаки

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Новости Днепра про Десяток операций и питания через вену: спасательница из Днепра рассказала о 7 месяцах лечения после атакиУкраїнська Новости Днепра про Десяток операций и питания через вену: спасательница из Днепра рассказала о 7 месяцах лечения после атакиРусский

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