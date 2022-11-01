Десяток операций и питания через вену: спасательница из Днепра рассказала о 7 месяцах лечения после атаки

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, получившая тяжелое ранение при обстреле аэропорта 10 апреля, уже 5 месяцев лечится в Германии. Девушка пережила 11 сложных операций, впереди еще продолжительная реабилитация.
В своих соцсетях она поделилась своим опытом. Евгения говорит, что изначально была уверена, что сможет выжить. Девушка призналась, что 7 месяцев сложного лечения, питания только из-за вен и постоянных операций, что-то в ней изменили.
Стало тяжелее мечтать в будущее. Каждый день десять раз опускаются руки. Но я понимаю, что лучше не станет, если сдаваться и не бороться. Поэтому в одиннадцатый раз поднимаю свои руки и берусь себя лечить, — отметила Евгения.
Спасательница уже может ходить, правда пока только больничными коридорами.
Евгения призывает всех, кто тоже переживает трудные времена, не бояться иногда быть слабыми, однако постоянно искать причину бороться дальше.
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