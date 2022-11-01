Что сейчас с супругами, пострадавшими во время ракетного удара по АЗС в Днепре

Историю пострадавших рассказал директор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.
По его словам, сейчас медики борются за жизнь супругов, оказавшихся в эпицентре взрыва, когда на АЗС в Днепре прилетела российская ракета.
Настя и Алексей в тот день были на заправке, им по 28 лет. В результате удара они получили серьезные ранения. Их машину изрезало десятками обломков.
Алексей получил серьезные ранения и буквально истекал кровью, но до последнего пытался помочь своей жене. Он закрывал ее раны руками, чтобы она выжила.
На место происшествия прибыли медики экстренной медицины, которые мгновенно привезли супругов в реанимацию областной больницы. 28-летняя Настя пережила две операции, хирурги извлекли из ее тела два обломка, едва не попавших в сердце.
У обоих серьезные травмы ног и позвоночника, из-за чего супруги пока не могут ходить. С ними круглосуточно 8-летний сын.
Восьмилетний сын подходит поочередно к маме и папе, не понимая тяжесть их состояния, воспринимая все как детскую игру.
Впереди длинный путь к выздоровлению.
Каким он будет покажет время, – отметил Сергей Рыженко.
Напомним, 25 октября вражеская ракета попала по АЗС в Днепре. Тогда два человека погибли и еще четверо получили серьезные ранения.
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Яна Юхименко
Автор:
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