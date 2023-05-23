Операция «Нерест»: на Днепропетровщине поймали рыбака-браконьера

Рыбак-браконьер выловил из водоема в Марганецкой общине более 80 рыб. У мужчины изъяли сетки и лодку.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Полиция напоминает, что сейчас на Днепропетровщине действует нерестовый запрет на лов рыбы и раков.

С 2021 года правительством увеличена такса за незаконный лов рыбы.

Например, один серебристый карась считается убытком в 1581 гривну, а сазан – в 3706 гривен.

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