Операция «Нерест»: на Днепропетровщине поймали рыбака-браконьера

По данному факту возбуждено уголовное производство.
Полиция напоминает, что сейчас на Днепропетровщине действует нерестовый запрет на лов рыбы и раков.
С 2021 года правительством увеличена такса за незаконный лов рыбы.
Например, один серебристый карась считается убытком в 1581 гривну, а сазан – в 3706 гривен.
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