Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєра

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.
Поліція нагадує, що зараз на Дніпропетровщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.
З 2021 року урядом збільшено таксу за незаконний вилов риби.
Наприклад, один сріблястий карась рахується як збиток у 1581 гривню, а сазан – у 3706 гривень.
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