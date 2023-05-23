Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєра

Рибалка-браконьєр виловив з водойми у Марганецькій громаді понад 80 рибин. У чоловіка вилучили сітки та човен.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліція нагадує, що зараз на Дніпропетровщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.

З 2021 року урядом збільшено таксу за незаконний вилов риби.

Наприклад, один сріблястий карась рахується як збиток у 1581 гривню, а сазан – у 3706 гривень.

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