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Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєра

Сьогодні 18:45
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Рибалка-браконьєр виловив з водойми у Марганецькій громаді понад 80 рибин. У чоловіка вилучили сітки та човен.

Новости Днепра про Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєра

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліція нагадує, що зараз на Дніпропетровщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.

З 2021 року урядом збільшено таксу за незаконний вилов риби.
Наприклад, один сріблястий карась рахується як збиток у 1581 гривню, а сазан – у 3706 гривень.

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Новости Днепра про Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєраУкраїнська Новости Днепра про Операція «Нерест»: на Дніпропетровщині зловили рибалку-браконьєраРусский

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