Омбудсмен рассказал, будет ли в Украине мобилизация людей с инвалидностью

Напомним, в документе, который ранее внесло правительство, отмечалось, что планируют мобилизовать людей с инвалидностью 3 группы. Также речь шла о предоставлении дополнительных полномочий ТЦК. Через некоторое время этот законопроект вернули на доработку.
Позже Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона отметил, что если в доработанном проекте останутся такие пункты, как мобилизация людей с инвалидностью 3 группы и предоставление дополнительных полномочий ТЦК, он будет против принятия документа.
Мы предоставили свои категорические возражения по мобилизации граждан с инвалидностью III категории. Насколько мне известно, предыдущая была позиция, что они готовы это учесть. Второе: я категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения. Они не имеют права ущемлять права граждан Украины. Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил, — подчеркнул омбудсмен.
Он отметил, что во время написания нового проекта закона о мобилизации рабочая группа Министерства обороны консультируется с уполномоченным Верховной Рады по правам человека. Так что ждем, каким будет доработанный законопроект!
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