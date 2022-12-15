Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

В ночь на 15 декабря оккупанты били из «Градов» и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольского района.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под вражеский огонь попали три громады – Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. Туда прилетело более 40 снарядов.

К счастью, люди не пострадали. В Марганецкой громаде есть разрушения частного жилья и хозяйственных построек, также поврежден газопровод. В Красногригорьевской и Мировской громадах последствия атак еще уточняются.

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