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Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

Сегодня 09:30
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В ночь на 15 декабря оккупанты били из «Градов» и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольского района.

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под вражеский огонь попали три громады – Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. Туда прилетело более 40 снарядов.

К счастью, люди не пострадали. В Марганецкой громаде есть разрушения частного жилья и хозяйственных построек, также поврежден газопровод. В Красногригорьевской и Мировской громадах последствия атак еще уточняются.

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

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Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)Українська Новости Днепра про Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)Русский

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