Оккупанты всю ночь били по Никопольскому району (ФОТО)

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Под вражеский огонь попали три громады – Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская громады. Туда прилетело более 40 снарядов.
К счастью, люди не пострадали. В Марганецкой громаде есть разрушения частного жилья и хозяйственных построек, также поврежден газопровод. В Красногригорьевской и Мировской громадах последствия атак еще уточняются.
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