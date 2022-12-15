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Окупанти всю ніч били Нікопольському району (ФОТО)

Сьогодні 09:30
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В ніч на 15 грудня окупанти били з «Градів» та важкої артилерії по трьом громадам Нікопольського району.

Новости Днепра про Окупанти всю ніч били Нікопольському району (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під ворожий вогонь потрапили три громади – Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Туди прилетіло понад 40 снарядів. 

На щастя, люди не постраждали. У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд, також понівечений газогін. У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. 

Новости Днепра про Окупанти всю ніч били Нікопольському району (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти всю ніч били Нікопольському району (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти всю ніч били Нікопольському району (ФОТО)

 

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