Окупанти всю ніч били Нікопольському району (ФОТО)

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Під ворожий вогонь потрапили три громади – Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Туди прилетіло понад 40 снарядів.
На щастя, люди не постраждали. У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд, також понівечений газогін. У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються.
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