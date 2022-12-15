Окупанти всю ніч били Нікопольському району (ФОТО)

В ніч на 15 грудня окупанти били з «Градів» та важкої артилерії по трьом громадам Нікопольського району.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Під ворожий вогонь потрапили три громади – Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Туди прилетіло понад 40 снарядів.

На щастя, люди не постраждали. У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд, також понівечений газогін. У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються.

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