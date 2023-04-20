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Оккупанты не оставляют в покое Днепропетровскую область

Сегодня 22:00
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Сьогодні, 20 квітня, ворог обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

Новости Днепра про Оккупанты не оставляют в покое Днепропетровскую область

Об этом сообщает глава облсовета Николай Лукашук.

На данный момент последствия обстрелов выясняют спасатели.

Известно, что в других районах области сегодня было тихо.

По информации от руководителя пресс-центра Сил обороны Натальи Гуменюк, россия получила новую партию дронов. Об этом свидетельствуют недавние атаки шахедов, успешно отражавших наши силы ПВО. Все это преследует цель держать в напряжении наших людей, терроризируя мирное население. Атаки новой партии дронов могут повториться. Итак, не игнорируем воздушные тревоги!, — добавил Николай Лукашук

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