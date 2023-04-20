Оккупанты не оставляют в покое Днепропетровскую область

Об этом сообщает глава облсовета Николай Лукашук.
На данный момент последствия обстрелов выясняют спасатели.
Известно, что в других районах области сегодня было тихо.
По информации от руководителя пресс-центра Сил обороны Натальи Гуменюк, россия получила новую партию дронов. Об этом свидетельствуют недавние атаки шахедов, успешно отражавших наши силы ПВО. Все это преследует цель держать в напряжении наших людей, терроризируя мирное население. Атаки новой партии дронов могут повториться. Итак, не игнорируем воздушные тревоги!, — добавил Николай Лукашук
Читайте также:
Автор:
Трагический случай произошел в городе Легница на западе Польши.
Лавочки на Монастырском острове убрали временно. Сделали это не инопланетяне,…
Ушел из жизни ветеринар Павел Иванович Лопата. Он был одним…
Водоснабжение в Днепре отсутствует на некоторых улицах из-за аварийных работ.
Трагический случай произошел в городе Легница на западе Польши.
Лавочки на Монастырском острове убрали временно. Сделали это не инопланетяне, о которых вчера шутили в Киеве, а коммунальщики. Скамейки уже скоро вернут.
Ушел из жизни ветеринар Павел Иванович Лопата. Он был одним из основателей и ведущих врачей ветеринарной клиники и аптеки “На Рабочей”
Водоснабжение в Днепре отсутствует на некоторых улицах из-за аварийных работ.
Военные уничтожили три пункта управления оккупантов, а за Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.
Очень скоро в Днепре должен открыться McDonald's.
В Днепропетровской области чиновник нанес государству 400 тысяч гривен ущерба.
В Никополе объявили подозрение мужчине, пропагандировавшему коммунизм в соцсетях.
Первый небоскреб появился в Днепре в 1976 году – это был жилой дом на 19 этажей на бывшей Новодворяднской улице. Построили его по проекту архитектора Павла Ниринберга. На первых этажах дома находился магазин «Дом книги». Он уже давно не работает,…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!