Оккупанты не оставляют в покое Днепропетровскую область

По информации от руководителя пресс-центра Сил обороны Натальи Гуменюк, россия получила новую партию дронов. Об этом свидетельствуют недавние атаки шахедов, успешно отражавших наши силы ПВО. Все это преследует цель держать в напряжении наших людей, терроризируя мирное население. Атаки новой партии дронов могут повториться. Итак, не игнорируем воздушные тревоги!, — добавил Николай Лукашук

Известно, что в других районах области сегодня было тихо.

Ушел из жизни ветеринар Павел Иванович Лопата. Он был одним…

Лавочки на Монастырском острове убрали временно. Сделали это не инопланетяне,…

«Это было не НЛО»: на Монастырском острове исчезли лавочки Лавочки на Монастырском острове убрали временно. Сделали это не инопланетяне, о которых вчера шутили в Киеве, а коммунальщики. Скамейки уже скоро вернут. просмотров

Всю жизнь лечил зверей: в Днепре умер ветеринар Павел Лопата Ушел из жизни ветеринар Павел Иванович Лопата. Он был одним из основателей и ведущих врачей ветеринарной клиники и аптеки “На Рабочей” просмотров

Чиновник из Днепропетровщины закупал газ по завышенным ценам В Днепропетровской области чиновник нанес государству 400 тысяч гривен ущерба. 0 просмотров

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