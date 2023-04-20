Окупанти не залишають у спокої Дніпропетровську область

Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.
Наразі наслідки обстрілів з’ясовують рятувальники.
Відомо, що у інших районах області сьогодні було тихо.
За інформацією керівника прес-центру Сил оборони Наталії Гуменюк, росія отримала нову партію дронів. Про це свідчать недавні атаки шахедів, які успішно відбивали наші сили ППО. Все це має на меті тримати в напрузі наших людей, тероризуючи мирне населення. Атаки нової партії дронів можуть повторитися. Тож не ігноруємо повітряні тривоги!, – додав Микола Лукашук.
Читайте також:
Автор:
Трагічний випадок стався у місті Легниця, що на заході Польщі.
Лавочки на Монастирському острові прибрали тимчасово. Зробили це не інопланетяни,…
Пішов з життя ветеринар Павло Іванович Лопата. Він був одним…
Водопостачання в Дніпрі відсутнє на деяких вулицях через аварійні роботи.