Окупанти не залишають у спокої Дніпропетровську область

Сьогодні, 20 квітня, ворог обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.

Наразі наслідки обстрілів з’ясовують рятувальники.

Відомо, що у інших районах області сьогодні було тихо.

За інформацією керівника прес-центру Сил оборони Наталії Гуменюк, росія отримала нову партію дронів. Про це свідчать недавні атаки шахедів, які успішно відбивали наші сили ППО. Все це має на меті тримати в напрузі наших людей, тероризуючи мирне населення. Атаки нової партії дронів можуть повторитися. Тож не ігноруємо повітряні тривоги!, – додав Микола Лукашук.