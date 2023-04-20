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Окупанти не залишають у спокої Дніпропетровську область

Сьогодні 22:00
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Сьогодні, 20 квітня, ворог обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

Новости Днепра про Окупанти не залишають у спокої Дніпропетровську область

Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук.

Наразі наслідки обстрілів з’ясовують рятувальники.

Відомо, що у інших районах області сьогодні було тихо.

За інформацією керівника прес-центру Сил оборони Наталії Гуменюк, росія отримала нову партію дронів. Про це свідчать недавні атаки шахедів, які успішно відбивали наші сили ППО. Все це має на меті тримати в напрузі наших людей, тероризуючи мирне населення. Атаки нової партії дронів можуть повторитися. Тож не ігноруємо повітряні тривоги!, – додав Микола Лукашук.

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