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  • У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і області

У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і області

Сьогодні 20:13
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20 квітня в столиці пройшов Міжнародний саміт міст та регіонів, в якому взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і представники загалом 40 держав.

Новости Днепра про У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і області

«Наша сила – в наших людях. У наших громадах, у нашій здатності діяти заради спільної мети, зокрема й децентралізовано – коли це потрібно; а коли ми потребуємо єдності і саме державної дії – це досягається передусім вірою людей в Україну і довірою людей – своїй державі, її захисникам і захисницям, одне одному. Я дуже вдячний нашій більшості громад і всім нашим людям», — сказав Володимир Зеленський.

Новости Днепра про У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і області

Саміт зібрав також представників українського уряду, областей та місцевого самоврядування. Серед них і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук і мер Дніпра Борис Філатов.

«Всі з’їхалися до Києва, щоб говорити про Україну. Про виклики, з якими вона стикнулася, та як їх подолати. А ще підписати конкретні угоди про співпрацю», — зазначив Сергій Лисак.

Основними темами великого саміту стали реінтеграція територій, гуманітарна ситуація, розмінування та відновлення понівечених росією громад.

«Це потужний майданчик для обговорення найважливіших та найнагальніших питань, які зараз стоять перед всіма нами. Кожного разу влада говорить про важливість єднання зусиль. І ми бачимо, як це втілюється в конкретний результат. Світ єдиний з Україною, і Дніпро готовий бути сильним учасником цієї спільної роботи», — сказав Борис Філатов, коментуючи підсумки Міжнародного саміту.

Новости Днепра про У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і області

Новости Днепра про У Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів — приєдналися і керівники Дніпра і областіУкраїнська

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