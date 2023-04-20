Все жеття лікував звірів: у Дніпрі помер ветеринар Павло Лопата

Пішов з життя ветеринар Павло Іванович Лопата. Він був одним з засновників та ведучих лікарів ветеринарної клініки та аптеки “На Робочій”.

Попрощаються з ним 21 квітня, об 11:00, у Спасо-Преображенському соборі. Про це повідомляють на сторінці клініки “На Робочій”.

“Його добре серце, великий професіоналізм, доброта, чуйність назавжди залишаться в наших спогадах. Світла пам’ять і вічний спокій, любий наш Павло Іванович”, – йдеться у пості.

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