Все жеття лікував звірів: у Дніпрі помер ветеринар Павло Лопата

Попрощаються з ним 21 квітня, об 11:00, у Спасо-Преображенському соборі. Про це повідомляють на сторінці клініки “На Робочій”.
“Його добре серце, великий професіоналізм, доброта, чуйність назавжди залишаться в наших спогадах. Світла пам’ять і вічний спокій, любий наш Павло Іванович”, – йдеться у пості.
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