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Все жеття лікував звірів: у Дніпрі помер ветеринар Павло Лопата

Сьогодні 19:45
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Пішов з життя ветеринар Павло Іванович Лопата. Він був одним з засновників та ведучих лікарів ветеринарної клініки та аптеки “На Робочій”.

Новости Днепра про Все жеття лікував звірів: у Дніпрі помер ветеринар Павло Лопата

Попрощаються з ним 21 квітня, об 11:00, у Спасо-Преображенському соборі. Про це повідомляють на сторінці клініки “На Робочій”.

“Його добре серце, великий професіоналізм, доброта, чуйність назавжди залишаться в наших спогадах. Світла пам’ять і вічний спокій, любий наш Павло Іванович”, – йдеться у пості.

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Новости Днепра про Все жеття лікував звірів: у Дніпрі помер ветеринар Павло ЛопатаУкраїнська Новости Днепра про Все жеття лікував звірів: у Дніпрі помер ветеринар Павло ЛопатаРусский

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