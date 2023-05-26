Оккупанты готовят провокацию с ударом по ЗАЭС, — ГУР

Оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности.

В ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно планируют обвинить Украину.

Чтобы максимально скрыть свои действия рашисты сорвали запланированную на сегодняшний день ротицию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.

Цель этой акции — спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления.

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