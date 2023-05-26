В Днепре возле Varus на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, труп был обнаружен около 6:20. Личность погибшего установили – это местный житель 1982 года рождения. Предварительно, на теле мужчины есть телесные повреждения, обстоятельства получения и их характер устанавливаются.
Все обстоятельства выясняются.
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