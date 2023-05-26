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В Днепре возле Varus на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Сегодня 11:41
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В пятницу, 26 мая, на парковке возле магазина Varus по проспекту Героев обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про В Днепре возле Varus на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место происшествия вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Как сообщили журналисту dnepr.info, труп был обнаружен около 6:20. Личность погибшего установили – это местный житель 1982 года рождения. Предварительно, на теле мужчины есть телесные повреждения, обстоятельства получения и их характер устанавливаются.

Все обстоятельства выясняются.

Новости Днепра про В Днепре возле Varus на проспекте Героев обнаружили труп: комментарий полиции

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