В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице

Спасатели полностью потушили пожар в загоревшихся после ракетного удара зданиях.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на месте ракетного удара начался пожар. Загорелись помещения медучреждения и ветеринарной клиники на площади в 1000 квадратных метров. Частично разрушено трехэтажное здание.

В одноэтажном здании ветеринарной клиники площадь пожара составила 200 кв. Спасательные подразделения уже его ликвидировали. На месте погибли два человека, еще 23 — травмированы, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения.

Всего от ГСЧС к ликвидации последствий привлечены 52 спасателя и 18 единиц техники, которые более четырех часов тушили пожар.

Заметим, что по словам городского головы Днепра Бориса Филатова устанавливают местонахождение трех врачей, которые должны были находиться в больнице в момент удара. На данный момент связи с ними нет. Поисковая операция продолжается. В результате удара по медучреждению в Днепре пострадали 23 человека. Еще двое погибли. Среди них 69-летний мужчина, который проходил мимо в момент атаки.

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