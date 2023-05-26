Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице

Сегодня 15:40
просмотров

Спасатели полностью потушили пожар в загоревшихся после ракетного удара зданиях.

Новости Днепра про В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, на месте ракетного удара начался пожар. Загорелись помещения медучреждения и ветеринарной клиники на площади в 1000 квадратных метров. Частично разрушено трехэтажное здание.

В одноэтажном здании ветеринарной клиники площадь пожара составила 200 кв. Спасательные подразделения уже его ликвидировали. На месте погибли два человека, еще 23 — травмированы, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения.

Всего от ГСЧС к ликвидации последствий привлечены 52 спасателя и 18 единиц техники, которые более четырех часов тушили пожар.

Новости Днепра про В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице

Новости Днепра про В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице

Новости Днепра про В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больнице

Заметим, что по словам городского головы Днепра Бориса Филатова устанавливают местонахождение трех врачей, которые должны были находиться в больнице в момент удара. На данный момент связи с ними нет. Поисковая операция продолжается. В результате удара по медучреждению в Днепре пострадали 23 человека. Еще двое погибли. Среди них 69-летний мужчина, который проходил мимо в момент атаки.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больницеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре потушили пожар на месте ракетного удара по больницеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру
    Новости Днепра
    Сегодня 14:43
    Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру

    Вероятно, по Днепру сегодня били с С-400.

    На месте прилета обнаружили тело еще одного мужчины, – Лысак
    Новости Днепра
    Сегодня 13:55
    На месте прилета обнаружили тело еще одного мужчины, – Лысак

    Сегодня россияне совершили очередной террористический акт – атаковали больницу в…

    Под завалами ищут человека: сейчас происходит на месте ракетного удара по Днепру (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:10
    Под завалами ищут человека: сейчас происходит на месте ракетного удара по Днепру (ВИДЕО)

    Ликвидация последствий продолжается.

    Ракеты попали в медучреждение и ветклинику в Днепре, повреждены дома, — Офис генпрокурора
    Новости Днепра
    Сегодня 12:42
    Ракеты попали в медучреждение и ветклинику в Днепре, повреждены дома, — Офис генпрокурора

    В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.

    Последние новости

    Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру
    Юрий Игнат рассказал, какой ракетой могли ударить по Днепру

    Вероятно, по Днепру сегодня били с С-400.

    Сегодня 14:43
    0
    просмотров
    В Днепре полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара: адреса
    В Днепре полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара: адреса

    Сегодня россияне в очередной раз атаковали город.

    Сегодня 14:42
    0
    просмотров
    На месте прилета обнаружили тело еще одного мужчины, – Лысак
    На месте прилета обнаружили тело еще одного мужчины, – Лысак

    Сегодня россияне совершили очередной террористический акт – атаковали больницу в Днепре.

    Сегодня 13:55
    4
    просмотров
    Ракетный удар по больнице в Днепре: количество пострадавших возросло
    Ракетный удар по больнице в Днепре: количество пострадавших возросло

    Не простим! Отомстим!

    Сегодня 13:28
    1
    просмотров
    Под завалами ищут человека: сейчас происходит на месте ракетного удара по Днепру (ВИДЕО)
    Под завалами ищут человека: сейчас происходит на месте ракетного удара по Днепру (ВИДЕО)

    Ликвидация последствий продолжается.

    Сегодня 13:10
    просмотров
    Ракеты попали в медучреждение и ветклинику в Днепре, повреждены дома, — Офис генпрокурора
    Ракеты попали в медучреждение и ветклинику в Днепре, повреждены дома, — Офис генпрокурора

    В Днепре в результате обстрела разрушено медучреждение.

    Сегодня 12:42
    просмотров
    Среди раненых – мальчики 3 и 6 лет: в каком состоянии пострадавшие в результате атаки на больницу в Днепре
    Среди раненых – мальчики 3 и 6 лет: в каком состоянии пострадавшие в результате атаки на больницу в Днепре

    Сегодня россияне совершили очередной террористический акт - атаковали больницу в Днепре.

    Сегодня 12:42
    2
    просмотров
    Число пострадавших растет: первые кадры с места удара по больнице в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)
    Число пострадавших растет: первые кадры с места удара по больнице в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

    На месте прилета сильный пожар.

    Сегодня 12:23
    просмотров
    Один человек погиб и 15 ранены: Зеленский прокомментировал удар по больнице в Днепре
    Один человек погиб и 15 ранены: Зеленский прокомментировал удар по больнице в Днепре

    Сегодня, 26 мая, около 10:30 в Днепре прогремел взрыв.

    Сегодня 12:01
    2
    просмотров
    Супруги из Днепра вместе с собаками заблудились в Карпатах
    Супруги из Днепра вместе с собаками заблудились в Карпатах

    В Карпатах искали супругов из Днепра.

    Сегодня 11:43
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх