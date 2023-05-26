Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Окупанти готують провокацію з ударом по ЗАЕС, — ГУР

Сьогодні 22:35
просмотров

Окупанти готують масштабні провокації зі створення осередку радіаційної небезпеки.

Новости Днепра про Окупанти готують провокацію з ударом по ЗАЕС, — ГУР

Найближчі години рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну.

Щоб максимально приховати свої дії рашисти зірвали заплановану на сьогодні ротіцію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Мета цієї акції — спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином рашисти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу.

Новости Днепра про Окупанти готують провокацію з ударом по ЗАЕС, — ГУР

Читайте також:

Новости Днепра про Окупанти готують провокацію з ударом по ЗАЕС, — ГУРУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    «Королева рок-н-ролу»: у Швейцарії померла співачка Тіна Тернер
    Світові новини
    24.05.2023 22:08
    «Королева рок-н-ролу»: у Швейцарії померла співачка Тіна Тернер

    Артистці було 83 роки.

    У Дніпрі провели 37-му чергову сесію міськради – основні рішення
    Новини Дніпра
    24.05.2023 15:39
    У Дніпрі провели 37-му чергову сесію міськради – основні рішення

    24 травня у міській раді Дніпра провели 37-му чергову сесію.…

    Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови
    Новини Дніпра
    23.05.2023 15:18
    Ремонти та заміна вікон у підʼїздах: Філатов провів черговий прийом міського голови

    Попри виклики війни Дніпро продовжує працювати, аби зробити місто кращим…

    #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий: мешканці Самарського району вийшли на суботник
    Новини Дніпра
    20.05.2023 16:00
    #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий: мешканці Самарського району вийшли на суботник

    У Дніпрі триває загальноміський флешмоб  #Чистий_Дніпро та #Дніпро_квітучий.

    Наверх