В Днепре полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара: адреса

Враг попал по медучреждению. К сожалению, два человека погибли, количество пострадавших растет.
Кроме того, в результате атаки были повреждены ветклиника, спортивное поле, учебное заведение и жилые дома.
Со своей стороны полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара.
Они расположены по адресам:
Кроме того, о получении травм или повреждении имущества из-за российской атаки горожане могут сообщать на линию «102».
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