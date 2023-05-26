В Днепре полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара: адреса

Сегодня россияне в очередной раз атаковали город.

Враг попал по медучреждению. К сожалению, два человека погибли, количество пострадавших растет.

Кроме того, в результате атаки были повреждены ветклиника, спортивное поле, учебное заведение и жилые дома.

Со своей стороны полиция развернула пункты для обращений граждан, пострадавших в результате ракетного удара.

Они расположены по адресам:

улица Калиновая, 83 (напротив заправочной станции «Окко»);

улица Янтарная, 42.

Кроме того, о получении травм или повреждении имущества из-за российской атаки горожане могут сообщать на линию «102».

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