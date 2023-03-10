Охотники за цветным металлом: в Днепропетровской области задержали мужчину и женщину - Днепр Инфо
Охотники за цветным металлом: в Днепропетровской области задержали мужчину и женщину
просмотров
Сегодня 19:45

Днем 10 марта во время патрулирования Металлургического района Кривого Рога инспекторы получили сообщение о мужчине с курящей женщиной.

Новости Днепра про Охотники за цветным металлом: в Днепропетровской области задержали мужчину и женщину

Правоохранители обнаружили охотников за цветным металлом. А рядом с ними находились провода и костры, в которых они выжигали кабельно-проводниковую продукцию.
 
Откуда у них провода, мужчина с женщиной объяснить не смогли.
 
На место происшествия инспекторы вызвали оперативников.

Читайте также:

Новости Днепра про Охотники за цветным металлом: в Днепропетровской области задержали мужчину и женщинуУкраїнська Новости Днепра про Охотники за цветным металлом: в Днепропетровской области задержали мужчину и женщинуРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ атаковали позицию вражеского ЗРК, а россияне наступают на Донбассе, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    ВСУ атаковали позицию вражеского ЗРК, а россияне наступают на Донбассе, — Генштаб

    Российские военные пытаются наступать на Донбассе, а украинские бойцы атаковали…

    Какая ситуация с теплом и водой на 18:00: официальная информация
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Какая ситуация с теплом и водой на 18:00: официальная информация

    По состоянию на 18:00 в КП «Днепрводоканал», а также теплоснабжающих…

    В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием
    Новости Днепра
    Сегодня 17:47
    В Днепре за 15 млн грн продают завод вместе с оборудованием

    В Днепре продают завод. На сегодня он признан банкротом. Хотя…

    В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 17:46
    В одном из районов Днепра 4 дня подряд будут выключать свет: адреса

    В Днепре в одном из районов будут плановые отключения света.