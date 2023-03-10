Охотники за цветным металлом: в Днепропетровской области задержали мужчину и женщину

Днем 10 марта во время патрулирования Металлургического района Кривого Рога инспекторы получили сообщение о мужчине с курящей женщиной.

Правоохранители обнаружили охотников за цветным металлом. А рядом с ними находились провода и костры, в которых они выжигали кабельно-проводниковую продукцию.

Откуда у них провода, мужчина с женщиной объяснить не смогли.

На место происшествия инспекторы вызвали оперативников.

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