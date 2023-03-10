Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінку

Вдень 10 березня під час патрулювання Металургійного району Кривого Рогу інспектори отримали повідомлення про чоловіка із жінкою, які щось палять.

Правоохоронці виявили мисливців за кольоровим металом. А поруч із ними знаходились дроти та багаття, у якому вони випалювали кабельно-провідникову продукцію.

Звідки у них дроти, чоловік із жінкою пояснити не змогли.

Тож на місце події інспектори викликали оперативників.

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