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Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінку

Сьогодні 19:45
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Вдень 10 березня під час патрулювання Металургійного району Кривого Рогу інспектори отримали повідомлення про чоловіка із жінкою, які щось палять.

Новости Днепра про Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінку

Правоохоронці виявили мисливців за кольоровим металом. А поруч із ними знаходились дроти та багаття, у якому вони випалювали кабельно-провідникову продукцію.

Звідки у них дроти, чоловік із жінкою пояснити не змогли.

Тож на місце події інспектори викликали оперативників.

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Новости Днепра про Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінкуУкраїнська Новости Днепра про Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінкуРусский

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