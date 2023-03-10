Мисливці за кольоровим металом: на Дніпропетровщині затримали чоловіка та жінку

Правоохоронці виявили мисливців за кольоровим металом. А поруч із ними знаходились дроти та багаття, у якому вони випалювали кабельно-провідникову продукцію.
Звідки у них дроти, чоловік із жінкою пояснити не змогли.
Тож на місце події інспектори викликали оперативників.
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