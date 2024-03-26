Огонь опрокинулся на детскую площадку: в Днепре произошел масштабный пожар

26 марта неравнодушные граждане сообщили о возгорании сухостоя в Амур-Нижнеднепровском районе, сообщили в патрульной полиции.
Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил, что горел камыш на улице Ингульской. На месте уже работал экипаж ГСЧС. Впрочем, огонь из-за ветра распространялся очень быстро и под угрозой оказались частные дома и детская площадка. Совместными усилиями патрульных и спасателей пожар был ликвидирован. К счастью, обошлось без повреждений и пострадавших.
Напоминаем, что в условиях военного положения в стране поджигателей привлекают к уголовной ответственности по статье 113 Уголовного Кодекса Украины, в которой предусматривается наказание для нарушителя в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Если стали свидетелями обжига сухостоя сообщайте на 101 или 102.
Читайте также:
Автор:
Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на…
Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с…
В Каменском на Днепропетровщине 21-летний парень украл из-под носа водителя…
Семейный раритет перевезли из Константиновки Донецкой области.
В Днепропетровской области будут судить чиновников, разворовавших деньги на строительстве столовой воинской части.
В Павлограде на Днепропетровщине ребенок выпал из окна 4-го этажа.
Эксперты допустили, за сколько будет долетать до Днепра и других городов "Циркон", которым начали обстреливать Украину россияне.
Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч.
В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.
Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова.
Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумму ущерба устанавливают правоохранители.
Умер академик и один из инициаторов проведения референдума за независимость Украины.
Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с летом и морем. Во многих заведениях в Днепре подают чебуреки с различными начинками: от говядины до сыра с зеленью.
Весна постепенно набирает обороты!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!