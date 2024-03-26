Огонь опрокинулся на детскую площадку: в Днепре произошел масштабный пожар

В Днепре из-за возгорания сухостоя огонь почти перекинулся на детскую площадку.

26 марта неравнодушные граждане сообщили о возгорании сухостоя в Амур-Нижнеднепровском районе, сообщили в патрульной полиции.

Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил, что горел камыш на улице Ингульской. На месте уже работал экипаж ГСЧС. Впрочем, огонь из-за ветра распространялся очень быстро и под угрозой оказались частные дома и детская площадка. Совместными усилиями патрульных и спасателей пожар был ликвидирован. К счастью, обошлось без повреждений и пострадавших.

Напоминаем, что в условиях военного положения в стране поджигателей привлекают к уголовной ответственности по статье 113 Уголовного Кодекса Украины, в которой предусматривается наказание для нарушителя в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Если стали свидетелями обжига сухостоя сообщайте на 101 или 102.

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