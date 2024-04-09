Одолела 3000 км: беженка из Днепра приехала в родной город из Британии, чтобы полечить зубы

Беженка из Украины Наталья Негреба проехала 3 тысячи километров в Днепр, чтобы только вылечить зуб. Найти врача в Британии украинке не удалось. Историю женщины рассказало издание Daily mail.
Наталье мешала невыносимая зубная боль, которую едва удавалось приглушить обезболивающими. Женщина жила на ибупрофене и парацетамоле, но и это не спасало от проблемы с зубом. Найти врача через Национальную службу здравоохранения она не смогла, а стоимость услуг частных специалистов повергла в шок: удаление зуба обошлось бы в 300 фунтов (приблизительно 14,8 тыс. грн), лечение корневых каналов — в 800 фунтов (около 39 тыс. грн).
Именно поэтому Наталья решила приехать к своему стоматологу из Днепра, чтобы решить проблему с зубом. Для этого женщина вместе с 3-летней дочерью преодолела около 3 тысяч километров.
Если до войны существовали прямые авиарейсы, то теперь пришлось сначала лететь в Польшу, а затем на автобусе в Украину. Перелет обошелся в 30 фунтов (около 1,4 тыс. грн) в одну сторону. Далее Наталья приехала во Львов, оттуда — поездом на восток Украины, в Днепр, расположенный в 100 км от линии фронта.
Наталья говорит, что боялась возвращаться в Днепр, ведь здесь опасно. Однако зубная боль была настолько невыносима, что женщине пришлось преодолеть свой страх.
В Днепре лечение корневых каналов и имплантация стоматолога обошлись в 150 фунтов (около 7,4 тыс. грн). Вместе с расходами на дорогу в обе стороны сумма составила 254 фунта (12,5 тыс. грн), что на 556 фунтов (27,4 тыс. грн) меньше, чем в Британии.
Лечение в Украине очень дешево, по мнению англичан, но для местных оно не считается таким, — отметила женщина.
На самом деле, украинские беженцы нередко вынуждены возвращаться домой, чтобы посетить врача, так как не все имеют доступ к местной медицине, а частные медучреждения им не по карману.
Это подтверждает и стоматолог Екатерина Лагун из Днепра, услугами которых воспользовалась Наталья. Врач говорит, что к ней часто обращаются клиенты из-за границы.
К нам приезжают многие люди. Я слышала, что в Великобритании сложилась такая ситуация со стоматологией NHS, иногда даже сами британцы не могут получить должное лечение, — отметила врач.
После того как история Натальи получила огласку, представитель Совета интегрированной медицинской помощи Бата и Северо-Восточного Сомерсета, Суиндона и Уилтшира сообщил, что с сентября 2021 года в стране ввели дополнительные неотложные стоматологические приемы, на которые можно записаться по телефону NHS111.
Украинскую беженку попросили связаться с ними для обсуждения лечения.
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